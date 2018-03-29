



Боевики за сутки осуществили 57 обстрелов АТО, есть пострадавшие - 30.03.2018 09:49

За прошедшие сутки 29 марта боевики 57 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Такую информацию пресс-центр АТО озвучил в Facebook.

Так, боевики на донецком направлении осуществляли обстрелы позиций в районе Павлополя из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП. По Широкино огонь велся из минометов калибра 82 мм. Кроме того, населенные пункты Гнутово, Пески, Новотроицкое, Опытное, Авдеевка, Лебединское, Водяное и Пищевик попали под вражеский обстрел из гранатометов различного типа и стрелкового оружия. По позициям в районе Талаковки, Марьинки, Верхнеторецкого и Каменки противник бил из крупнокалиберных пулеметов. По позициям в районе Широкино, шахты Бутовка, Павлополя боевиками было использовано стрелковое оружие. В районе Новотроицкого боевики выпустили противотанковую радиоуправляемую ракету.

Что касается ситуации на Луганском направлении, обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО в районе Артемово. Под населенным пунктом Луганское боевики осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что в результате обстрелов боевиков за прошлые стки были ранены два украинских военнослужащих. Кроме того, один боец получил боевую травму. Отмечается, что необходимую медицинскую помощь пострадавшие получили - их оперативно доставили в медучреждения.



Напомним, что по итогам переговоров контактной группы по Донбассу стороны пришли к соглашению об установлении режима прекращения огня с 30 марта к пасхальным праздникам. О готовности к режиму тишины сообщили представители сил АТО.

Платиновая Буковина

Всі новини