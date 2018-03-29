Черновчане митингуют против разбитых дорог- 30.03.2018 09:29
В Черновцах под стенами городского совета в пятницу, 30 марта, проходит пикет. связанный с ужасным состоянием дорог в городе.
Черновчане объявили акцию мирного протеста, заявляя, что ямы на дорогах в Черновцах представляют серьезную опасность для всех участников движения - как пешеходов, так и автомобилистов.
Активисты отмечают, что в данном вопросе настало время мобилизоваться, и состояние дорог зависит только от самих черновчан. Участники пикета также отметили, что акциз на топливо не передается на ремонт дорог, судя по их ужасающему состоянию.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук общается с несколькими десятками митингующих. Также на месте присутствуют начальник патрульной полиции Черновицкой области Артур Шкроб, представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета.
Напомним, накануне в Черновцах состоялась акция по имитированию ДТП. Автомобилисты выбирали самые плохие дороги с очевидными ямами, застревали и создавали искусственные ДТП. О данной акции были предупреждены представители патрульной полиции, и в то же время, патрулям было необходимо выездать на места "происшествий" и фиксировать повреждения дорожного покрытия.
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