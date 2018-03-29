



Чернівчани на податкових пільгах заощадили понад 451,9 млн грн - 30.03.2018 09:08

За даними звітів по пільгах за 2017-ий рік 425 платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, отримали 454 пільги щодо сплати трьох видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на загальну суму 451,9 млн. грн. (податок на додану вартість, податок на прибуток та майно). Порівняно з попереднім роком сума податкових пільг збільшилась на 158,9 млн. грн.

По фактичних сумах наданих пільг за 2017-ий рік найбільшу питому вагу займають пільги по податку на додану вартість – 391,9 млн. грн. У порівнянні з попереднім роком сума пільг із цього податку збільшилась на 154,7 млн. грн.

Упродовж минулого року чернівецькі платники використали на 52,2 млн. грн. податкових пільг з податку на майно (земельний податок) та 7,8 млн. грн. з податку на прибуток підприємств.

Відповідно до 16.1.6 п. 16.1 ст.16 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та напрями їх використання.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Порядок №1233).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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