



Дочка шпиона Скрипаля идет на поправку - 29.03.2018 17:54

В сообщении госпиталя Солсбери, где на лечении находятся после отравления бывший российский шпион Сергей Скрипаль с дочерью, отмечается, что состояние здоровья Юлии Скрипаль быстро улучшается. Пострадавшая больше не пребывает в критическом состоянии.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, Великобритания. Они находятся в больнице с 4 марта.

Отмечается, что Юлия получила не такое сильное отравление, как отец, и после случившегося она даже приходила в сознание. В больнице отмечают, что после отравления госпитализированы были трое человек, сейчас остается только двое пациентов. Юлия Скрипаль вышла из критического состояния, ее состояние оценивается как стабильное, и врачи отмечают, что она быстро идет на поправку. Состояние здоровья ее отца - стабильное, но все же критическое.

Правоохранительные органы Великобритании отмечают, что на вхоных дверях в Солсбери, где жил Скрипаль, была обнаружена максимальная концентрация отравляющего вещества "Новичок".

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