



Аналоговое ТВ в Украине начнут отключать с июля - 29.03.2018 17:29

Начиная с 1 июля 2018 года, в Украине будут в несколько этапов отключать аналоговое телевизионное вещание.

Напомним, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил 15 марта 2018 года План поэтапного отключения аналогового телерадиовещания. На очередном заседании Кабинета министров было принято решение начать поэтапное отключение аналогового телевидения с 1 июля 2018 года.

Стоит отметить, что Кабинет министров утвердил постановление "О внесении изменений в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины", которым срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" был продлен.

Благодаря этом решению на территории Украины будет непрерывно обеспечено телерадиовещание, а также обеспечено конституционное право граждан на беспрепятственное получение инормации.

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