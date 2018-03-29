Аналоговое ТВ в Украине начнут отключать с июля- 29.03.2018 17:29
Начиная с 1 июля 2018 года, в Украине будут в несколько этапов отключать аналоговое телевизионное вещание.
Напомним, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил 15 марта 2018 года План поэтапного отключения аналогового телерадиовещания. На очередном заседании Кабинета министров было принято решение начать поэтапное отключение аналогового телевидения с 1 июля 2018 года.
Стоит отметить, что Кабинет министров утвердил постановление "О внесении изменений в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины", которым срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" был продлен.
Благодаря этом решению на территории Украины будет непрерывно обеспечено телерадиовещание, а также обеспечено конституционное право граждан на беспрепятственное получение инормации.
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