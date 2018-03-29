В Черновцах - выставка картин в технике горячей эмали- 29.03.2018 16:35
Среди разнообразия художественных техник мало мастеров отдают предпочтение работе с горячей эмалью, поскольку данная техника - дорогостоящая и весьма трудоемкая. Однако, у черновчан есть уникальная возможность оценить произведения в данной технике благодаря выставке киевлянина Алексея Коваля.
Выставка "Эмали: История - Украина - мир" была представлена в Художественном музее в Черновцах 29 марта.
Алексей Коваль отметил, что работает с горячей эмалью не так давно, но его работы способны заинтересовать, поскольку они не похожи ни на что другое.
Выставка работ Алексея Коваля продлится в Черновицком художественном музее с 29 марта до 22 апреля.
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