



В Черновцах - выставка картин в технике горячей эмали - 29.03.2018 16:35

Среди разнообразия художественных техник мало мастеров отдают предпочтение работе с горячей эмалью, поскольку данная техника - дорогостоящая и весьма трудоемкая. Однако, у черновчан есть уникальная возможность оценить произведения в данной технике благодаря выставке киевлянина Алексея Коваля.

Выставка "Эмали: История - Украина - мир" была представлена в Художественном музее в Черновцах 29 марта.

Алексей Коваль отметил, что работает с горячей эмалью не так давно, но его работы способны заинтересовать, поскольку они не похожи ни на что другое.

Выставка работ Алексея Коваля продлится в Черновицком художественном музее с 29 марта до 22 апреля.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини