



4G в Украине появится в ближайшие дни - 29.03.2018 15:47

В 28 гродах в ближайшее время появится связь нового поколения 4G. Об этом сообщили в компании Vodafone Ukraine, которая запустит новый стандарт в диапазоне 2,6 ГГц.

По словам СЕО компании Ольги Устиновой, сегодня до конца дня предполагается получить от Украинского государственного центра счета и оплатить их. Это позволит уже в ближайшую пятницу, 30 марта, запустить 4G. Если будут иметь место задержки, запуск 4G будет перенесен на понедельник.

Для работы в 4G готовы более 43% смартфонов в сети Vodafone. Стоит отметить, что более 50% абонентов оператора пользуются смартфонамию

Готовность к запуску 4G в Украине после получения необходимых разрешений также демонстрируют и другие украинские операторы - Киевстар и lifecell.

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