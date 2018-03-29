Воевавший в рядах ДНР якут сдался украинской полиции

- 29.03.2018 15:26
Воевавший в рядах ДНР якут сдался украинской полиции

Гражданин РФ, который служил в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе, сдался украинской полиции. Это произошло в Донецкой области, в Бахмутском районе.

В пресс-службе Национальной полиции Украины отмечают, что россиянин оказался уроженцем республики Саха, Якутия.

На территории Украины россиянин находился незаконно - у него был изъят поддельный паспорт гражданина Украины. Мужчина в 2014 году воевал в составе незаконных вооруженных формирований в Бахмутском районе. Приехал в Украину он ранее, в 2006 году, и уже в 2014 вступил в ряды боевиков. Как признался 24-летний россиянин, он патрулировал Часов Яр, а также нес службу на блокпосту у села Григоровка.

После того, как украинские войска освободили Бахмутский район, мужчина сбежал, после чего скрывался на территории России, на полуострове Крым, а также в Украине, в разных областях. В Часов Яр он вернулся недавно. Мужчина узнал о программе "Вернись домой", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если он сам сдастся полиции.

В отношении нелегального мигранта-боевика было открыто уголовное производтво по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, где преступление классифицируется как создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Задержанного проверяют на факт причастности к совершению дургих преступлений на территории Украины.

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