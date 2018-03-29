В Румынии отключился второй реактор Чернаводской АЭС

- 29.03.2018 14:45
В Румынии отключился второй реактор Чернаводской АЭС

В Румынии на атомной электростанции в городе Чернаводэ произошло автоматическое отключение второго реактора. Реактор был отключен от национальной энергетической системы.

Как отмечается, причиной происшествия стали неполадки в электрической системе процесса. 

Авария произошла утром 29 марта. Примерно в 10:00 по местному времени официально стало известно о произошедшем. Сама поломка, согласно данным представителей АЭС, произошла в неатомной части процессоров реактора, потому ни персоналу станции, ни жителям страны, а также окружающей среде ничего не угрожает.

Отмечается, что аварийное отключение второго реатора на Чернаводской атомной электростанции происходило до того - 8 апреля 2009 года. Отключение в прошлый раз произошло по причине отключения электричества.

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Ключові слова: чернавода аэс, второй реактор чернаводской аэс

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