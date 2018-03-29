



Бионические протезы будут ощущаться как реальные конечности - 29.03.2018 14:18

Научный прогресс сделал возможным управление бионическими протезами с помощью силы мысли. Но до полноценной работы с протезом не хватает ощущения присутствия, что обеспечивает максимальное взаимодействие. Специалисты из Кливлендской клиники поделились открытием - им удалось наладить сигналы нервной системы, чтобы установить кинетическую связь с протезом.

Так, для пациента с бионическим протезом необходимо смотреть на искусственную конечность, чтобы понимать, что рука, к примеру, держит ручку или чашку. В случае же с настоящей рукой, человек чувствует все инстинктивно, и постоянно смотреть на руку нет нужды. Теперь же и владельцы бионических протезов смогут в полной мере ощущать так называемую обратную связь.

Был создан нейронный двусторонний интерфейс, благодаря которому мозг получает информацию от протеза как от реальной части тела. С помощью интерфейса возможна передача вибрации нервным окончаниям в местах реинвации, то есть, где были ампутированы нервы. После этого сигнал отправляется к оставшимся мышцам. Благодаря этому мозг получает информацию от протеза как от реальной конечности.

Добровольцы прошли тестирование, в рамках которых они могли выполнять ряд действий, без необходимости постоянно смотреть на протезы. При этом, протез ощущался не как электронное приспособление, прикрепленное к телу, а как полноценная часть организма, конечность, которая позволяет легко выполнять ряд действий, как это делал бы здоровый человек.

В то же время, пока что обратную связь с протезом нельзя назвать идеальной. Для большей естественности использования протеза предполагается направлять более точные сигналы. Однако, в любом случае, новые протезы обеспечивают пациентам больше удобств, поскольку на привыкание к ним требуется гораздо меньше времени.

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