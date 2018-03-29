



В трех областях превышен эпидпорог по гриппу - 29.03.2018 12:41

По состоянию на прошлую неделю в трех областях Украины превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Речь идет о Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областях.

О превышении эпидпорога сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра, в стране уже идет на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с эпидпорогом по Украине, интенсивный показатель заболеваемости наже на 9,4%, и составляет 516,2 на 100 тысяч населения.

В то же время, эпидемиологический порог заболеваемости превышен в Черновицкой области на 8%, на 4,7% - в Житомирской и на 1,1% в Закарпатской областях. Всего в период с 19 по 25 марта текущего года было зафиксировано 200 305 пациентов с гриппом и ОРВИ, из которых больше половины - 64,1% - составили дети. В Одесской области за неделю зафиксирован летальный исход от гриппа A(H1N1)pdm09, скончался годовалый ребенок.

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