Двоє братів викрадали залізничне майно в Чернівцях- 29.03.2018 12:31
Крадіями виявилися двоє братів. Викрадені речі планували здати на пункт прийому металобрухту.
28 березня оперативники Садгірського відділення поліції в ході відпрацювання території міста Чернівців виявили двох невідомих чоловіків, котрі несли підозрілий мішок.
В ході перевірки документів, останні почали помітно нервувати, тим самим викликали підозру у правоохоронців. Після чого, під час поверхневого огляду, поліцейські виявили у мішку комплектуючі запчастини від залізничних колій.
Під час проведення огляду прилеглої території, оперативники встановили, що зловмисники вчинили крадіжку цих предметів з діючого залізничного перегону станції «Чернівці-Північна». Крадіями виявилися двоє братів віком 26 та 30 років.
Правоохоронці вилучили у порушників викрадені ними запчастини. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 277 (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення крадіям підозри у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 29.03.2018 17:54
- 29.03.2018 17:29
- 29.03.2018 16:35
- 29.03.2018 16:20
- 29.03.2018 15:47
- 29.03.2018 15:26
- 29.03.2018 14:45
- 29.03.2018 14:18
- 29.03.2018 12:41
- 29.03.2018 11:59