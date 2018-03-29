



Двоє братів викрадали залізничне майно в Чернівцях - 29.03.2018 12:31

Крадіями виявилися двоє братів. Викрадені речі планували здати на пункт прийому металобрухту.



28 березня оперативники Садгірського відділення поліції в ході відпрацювання території міста Чернівців виявили двох невідомих чоловіків, котрі несли підозрілий мішок.

В ході перевірки документів, останні почали помітно нервувати, тим самим викликали підозру у правоохоронців. Після чого, під час поверхневого огляду, поліцейські виявили у мішку комплектуючі запчастини від залізничних колій.

Під час проведення огляду прилеглої території, оперативники встановили, що зловмисники вчинили крадіжку цих предметів з діючого залізничного перегону станції «Чернівці-Північна». Крадіями виявилися двоє братів віком 26 та 30 років.

Правоохоронці вилучили у порушників викрадені ними запчастини. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 277 (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення крадіям підозри у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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