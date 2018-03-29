Пострадавшим от пожара на Калинке обеспечат возвратную финпомощь

- 29.03.2018 11:59
Пострадавшим от пожара на Калинке обеспечат возвратную финпомощь

На внеочередной сессии Черновицкого городского совета 29 марта было согласовано решение о предоставлении пострадавшим от пожара на Калиновском рынке предпринимателям финансовой помощи.

Напомним, масштабный пожар в Черновцах на Калиновском рынке произошел 19 марта, в результате выгорел сектор с коврами. Подробнее читайте здесь>>

Финансовая помощью будет предоставляться на 10 лет с отсрочкой срока возвращения на 5 лет без начисления процентов. Так, предпринимателям предстоит возвращать деньги в последние 5 лет срока каждый месяц равными частями. Размер возвратной финансовой помощи предпринимателям будет формироваться из расчета 3525 гривен за 1 квадратный метр.

Если действующее законодательство Украины будет изменено, возвратная финансовая помощь для предпринимателей может стать безвозвратной. Наряду с предоставлением финпомощи утратило свою силу решение Черновицкого городского совета о восстановлении торговых контейнеров за счет МТК Калиновский рынок. В то же время, пострадавшие от пожара предприниматели освобождаются от платы за торговое место сроком на 5 лет.

На сессии горсовета Черновцов также имело место голосование за обращение к депутатам Верховной Рады с целью предоставления компенсации за сгоревший товар.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: финансовая помощь предпринимателям калиновского рынка, пожар на калинке черновцы

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