Пострадавшим от пожара на Калинке обеспечат возвратную финпомощь- 29.03.2018 11:59
На внеочередной сессии Черновицкого городского совета 29 марта было согласовано решение о предоставлении пострадавшим от пожара на Калиновском рынке предпринимателям финансовой помощи.
Напомним, масштабный пожар в Черновцах на Калиновском рынке произошел 19 марта, в результате выгорел сектор с коврами. Подробнее читайте здесь>>
Финансовая помощью будет предоставляться на 10 лет с отсрочкой срока возвращения на 5 лет без начисления процентов. Так, предпринимателям предстоит возвращать деньги в последние 5 лет срока каждый месяц равными частями. Размер возвратной финансовой помощи предпринимателям будет формироваться из расчета 3525 гривен за 1 квадратный метр.
Если действующее законодательство Украины будет изменено, возвратная финансовая помощь для предпринимателей может стать безвозвратной. Наряду с предоставлением финпомощи утратило свою силу решение Черновицкого городского совета о восстановлении торговых контейнеров за счет МТК Калиновский рынок. В то же время, пострадавшие от пожара предприниматели освобождаются от платы за торговое место сроком на 5 лет.
На сессии горсовета Черновцов также имело место голосование за обращение к депутатам Верховной Рады с целью предоставления компенсации за сгоревший товар.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 29.03.2018 17:54
- 29.03.2018 17:29
- 29.03.2018 16:35
- 29.03.2018 16:20
- 29.03.2018 15:47
- 29.03.2018 15:26
- 29.03.2018 14:45
- 29.03.2018 14:18
- 29.03.2018 12:41
- 29.03.2018 12:31