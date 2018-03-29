Погода в Украине на Пасху 2018

- 29.03.2018 10:44
Погода в Украине на Пасху 2018

Ощутимое потепление в Украине начнется в ближайшую пятницу, как отмечают синоптики Гидрометцентра. В четверг, 29 марта, будет пока что относительно прохладно.

Так, на севере будет относительно холодно - в пределах -1... +4 градусов. Что касается остальной территрии Украины, то в основном средняя температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов тепла. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в южных областях воздух прогреется до +5... +11 градусов. На большей части страны возможны осадки - местами дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

29 марта в Киеве ожидается от -1 до -4 градусов ночью и от +1 до +3 градусов в дневное время.

Метеорологи заявляют - резкому потеплению с пятницы прежде времени радоваться не стоит. Несмотря на повышение температуры воздуха, остается порывистый холодный ветер, в переходом в штормовой, восточного и северо-восточного направления. Также местами ожидаются дожди. 30 марта на юге и западе ожидается от 9 до 14 градусов выше нуля, на остальных территориях температувра входуха составит +5... +10 градусов. В ночное время возможны небольшие заморозки.

Приход настоящей весны ожидается уже со следующей недели. На Пасху 8 апреля метеорологи прогнозируют сухую погоду без осадков, с температурой воздуха до +14... +18 градусов. В западніх областях возможно потепление до +22.

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