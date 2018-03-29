



Будет ли проезд по 5 грн в Черновцах - 29.03.2018 10:23

Черновицкие перевозчики требует повышения стоимости проезда до 5 гривен. В противном случае маршрутки будут курсировать лишь утром и вечером, чтобы черновчане помогли попасть на работу и обратно.

Перевозчики заявляют - расчеты с обоснованием повышения стоимости проезда были предоставлены городскому совету еще в октябре, однако, никаких ответов получено не было.

Пресс-конференцию, посвященную маршрутным перевозкам в Черновцах, созвала Павлина Храпчинская, которая представляет перевозчик ПП Багира. По ее словам, ощутимо возросла себестоимость перевозки пассажира, в то время, как в последний раз тарифы пересматривались и были повышены в апреле 2016 года. Теперь предприниматели требуют рассмотрения временного тарифа на проезд в размере 5 гривен на пять месяцев. За это время необходимо определить и установить реальный экономически обоснованный тариф, который в дальнейшем будет действовать. Проезд по 5 гривен перевозчики планируют ввести уже с 1 апреля, то есть, с ближайшего воскресенья.

Другие перевозчики отмечают, что повышение тарифа на проезд необходимо, поскольку предприятия уже работают в убыток, с учетом подорожания ГСМ, запчастей, а также отказов водителей работать по причине низких зарплат. Отмечается, что если не поднять тариф до конца недели, в Черновцах неминуемо возникнут проблемы с городским транспортом, и маршрутки будут ездить с серьезными перебоями.

По словам директора департамента ЖКХ Черновицкого городского совета Ярослава Кушнирика, тариф на заседании исполнительного комитета не обсуждали из-за отсутствия внесения его на рассмотрение. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заверил, что исполком соберется по данному вопросу до конца недели.

Платиновая Буковина, Черновцы

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