Будет ли проезд по 5 грн в Черновцах

- 29.03.2018 10:23
Будет ли проезд по 5 грн в Черновцах

Черновицкие перевозчики требует повышения стоимости проезда до 5 гривен. В противном случае маршрутки будут курсировать лишь утром и вечером, чтобы черновчане помогли попасть на работу и обратно.

Перевозчики заявляют - расчеты с обоснованием повышения стоимости проезда были предоставлены городскому совету еще в октябре, однако, никаких ответов получено не было.

Пресс-конференцию, посвященную маршрутным перевозкам в Черновцах, созвала Павлина Храпчинская, которая представляет перевозчик ПП Багира. По ее словам, ощутимо возросла себестоимость перевозки пассажира, в то время, как в последний раз тарифы пересматривались и были повышены в апреле 2016 года. Теперь предприниматели требуют рассмотрения временного тарифа на проезд в размере 5 гривен на пять месяцев. За это время необходимо определить и установить реальный экономически обоснованный тариф, который в дальнейшем будет действовать. Проезд по 5 гривен перевозчики планируют ввести уже с 1 апреля, то есть, с ближайшего воскресенья.

Другие перевозчики отмечают, что повышение тарифа на проезд необходимо, поскольку предприятия уже работают в убыток, с учетом подорожания ГСМ, запчастей, а также отказов водителей работать по причине низких зарплат. Отмечается, что если не поднять тариф до конца недели, в Черновцах неминуемо возникнут проблемы с городским транспортом, и маршрутки будут ездить с серьезными перебоями.

По словам директора департамента ЖКХ Черновицкого городского совета Ярослава Кушнирика, тариф на заседании исполнительного комитета не обсуждали из-за отсутствия внесения его на рассмотрение. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заверил, что исполком соберется по данному вопросу до конца недели.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: маршрутки черновцы, тарифы на проезд черновцы, проезд по 5 грн черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Погода в Украине на Пасху 2018 Ощутимое потепление в Украине начнется в ближайшую пятницу, как отмечают синоптики Гидрометцентра. В четверг, 29 марта, будет пока что относительно прохладно.
- 29.03.2018 10:44
Совершена вирусная атака на компанию Boeing Представители авиаконцерна Boeing сообщили о вирусной атаке, в которой был использован аналогичный WannaCry компьютерный
- 29.03.2018 09:53
Декларации для активистов обещают отменить 3 апреля Необходимость электронного декларирования доходов общественных активистов в Украине может быть отменена 3 апреля, то есть, уже в следующий вторник.
- 29.03.2018 09:40
Глибоччанин обікрав односельця на 5 тисяч грн Крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.
- 29.03.2018 09:30
Особливості заповнення податкової декларації Слід зазначити, що в оновленій Декларації з’явились нові позиції, які мають особливості заповнення.
- 29.03.2018 09:11
Над Японией запустят искусственный звездопад Искусственный звездопад в конце 2020 года планируют запустить в небе над Японией. Так называемый космический фейерверк, копирующий сгорающие
- 28.03.2018 17:46
В полицию Украины набирают пилотов вертолетов Для проведения спецопераций для поддержки наземных групп в Украине будут действовать вертолеты, первые из которых Национальная
- 28.03.2018 17:34
Можно ли полностью отказаться от мяса Не все люди едины во мнении, когда речь заходит об употреблении мяса, как и других продуктов животного происхождения. Можно ли переходить к вегетарианству без проблем со здоровьем, и стоит ли оно того?
- 28.03.2018 17:19
Сколько будут стоить платные дороги в Украине Президент Украины подписал указ о возможности передачи частным лицам в концессию существующие трассы. Руководитель Укравтодора
- 28.03.2018 16:44
В Чернівцях оперативно затримали викрадача акумуляторів Вночі зловмисник вчинив крадіжку з транспортного засобу, а вранці викрадене здав на пункт прийому металобрухту.
- 28.03.2018 16:38

Всі новини