Совершена вирусная атака на компанию Boeing- 29.03.2018 09:53
Представители авиаконцерна Boeing сообщили о вирусной атаке, в которой был использован аналогичный WannaCry компьютерный вирус.
Как отметил главный инженер департамента коммерческих самолетов Майк Вандервел, распространение вируса напоминает метастазы. Специалисты опасаются, что вирус поразит программное обеспечение самолетов и производственные системы компании Boeing.
Заявление с признанием факта кибератаки было распространено вечером 28 марта по местному времени. В компании также отметили, что атака уже была остановлена, и она носила локальный характер. В Boeing пока что не рассказывают других подробностей, в частности, был ли это вирус типа WannaCry.
Напомним, что в прошлом году 12 мая произошла масштабная кибератака с использованием вируса-вымогателя. Вирус поразил многие десятки тысяч компьютеров по всему миру, и главный удвар пришелся на Украину. Также пострадали компьютеры в России, Тайване и ряде других стран.
В Великобритании специалист смог случайным образом приостановить работу нового вируса-вымогателя. Однако позднее стало известно, что вирусное ПО WannaCry было обновлено, и опасность может быть еще большей.
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