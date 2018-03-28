Декларации для активистов обещают отменить 3 апреля- 29.03.2018 09:40
Необходимость электронного декларирования доходов общественных активистов в Украине может быть отменена 3 апреля, то есть, уже в следующий вторник.
Такю информацию озвучила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По словам Геращенко, на следующей неделе парламент будет рассматривать эти ицициативы в первоочередном порядке. Есть необходимость плотной и активной работы с фракциями. которая позволит во вторник депутатам власти и оппозиции мобилизоваться и проголосовать за необходимое решение.
Депутат отметила, что Верховная Рада располагает двумя вариантами решения данного вопроса. Первым является декриминализация, которая коснется только одной категории декларантов - общественных активистов. Вторым вариантом является отмена деклараций.
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