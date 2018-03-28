



Сколько будут стоить платные дороги в Украине - 28.03.2018 16:44

Президент Украины подписал указ о возможности передачи частным лицам в концессию существующие трассы. Руководитель Укравтодора Славомир Новак отметил, сколько может стоить в украине проезд по платным дорогам. По мнению Новака, стоимость проезда за 1 км составит 20 евроцентов, или 6,5 гривен.

По мнению экспертов, данный тариф завышен. Так, например, на преодоление пути от Киева до Одессы без учета расходов на топливо придется заплатить 3000 гривен. Дешевле преодолеть это расстояние на поезде и даже самолете.

Транспортный эксперт Александр Кава отметил, что оплата за километр не должна превышать 9 евроцентов, или 2,9 гривны, и взимать ее требуется с крупногабаритного транспорта. В Украине вряд ли ожидается транспортный бум на платных дорогах, поскольку трафик будет низким. Платной дороге требуется не менее 18 тысяч авто, проезжающих в обе стороны, чтобы быть прибыльной.

Практически нигде подобного трафика в Украине нет. Предела международных трас - не более 10-12 тысяч автомобилей. До 18-20 тысяч машин трафик доходит лишь на отдельных транспортных пограничных переходах и в окрестностях Киева.

Платиновая Буковина

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