В Чернівцях оперативно затримали викрадача акумуляторів

- 28.03.2018 16:38
В Чернівцях оперативно затримали викрадача акумуляторів

До Шевченківського відділення поліції звернувся 45-річний житель Чернівців. Чоловік повідомив, що з його автомобіля невідома особа викрала акумуляторну батарею вартістю 1500 гривень.

Поліцейські розпочали пошуки зловмисника та викраденого майна. Оперативники обстежували прилеглу територію до місця вчинення злочину, опитували місцеве населення та перевіряли осіб, котрі ведуть антигромадський спосіб життя.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося встановити та спіймати крадія. Ним виявився 37-річний чернівчанин. Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних крадіжок.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: авто акумулятор, крадіжки чернівці, поліція чернівців

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