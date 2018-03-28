В Черновцах неизвестные травят собак

- 28.03.2018 15:42
В Черновцах неизвестные травят собак

Сотрудники Черновицкого приюта для животных в среду, 28 марта, обнаружили нескольких собак с подозрением на отравление.

Так, на улице Русской в Черновцах были обнаружены с симптомами отравления три собаки, две из которых умерли, треитья находится под системой в тяжелом состоянии. Об этом сообщил директор приюта Василий Виноградов.

Среди отмеченных признаков отравления - отказ животного от пищи, усиленное слюноотделение, рвота, понос, сильные и неадекватные действия животного, судороги, подавленное состояние, скулеж, желание куда-то убежать.

Директор МКП "Приют для животных" обратился с соответствующим заявлением в полицию. опубликовал пост в социальной сети Faсebook. Жители улицы Русской в Черновцах поделились, что слышали о том, что кто-то из соседей разбрасывал в округе отравленное мясо. 

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Ключові слова: травят собак черновцы, черновцы приют для животных

Коментарі (1)
жанна | 28.03.2018
интересно,что ненавистник бродячих собак не пожалел денег на мясо :)
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