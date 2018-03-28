



Газ в Украине не будет дорожать до июня - 28.03.2018 14:52

На заседании Кабинета Министров Украины 28 марта было решено продлить срок действия специальных обязанностей НАК Нафтогаз. Также было решено оставить без изменений до 1 июня 2018 года тариф на газ для населения.

В пояснительной записке к постановлению "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" говорится, что все еще продолжаются переговоры с Международным валютным фондом касаемо приведения цен на газ для населения до уровня импортного паритета.

Стоит отметить, что постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года, которое было разработано Минэкономразвития и торговли, также требует повышения цен на газ. Из документа следует, что расчет цены на газ осуществляется на базе средней цены импортного газа за определенный период. Данный показатель Кабинет министров должен был опубликовать 1 июля 2017 года, однако протокольным решением от 26 сентября 2017 года дату публикации перенесли на неопределенный срок.

До официальной публикации цену оставляют на уровне 4,942 тысяч гривен за тысячу кубометров газа без учета НДС. Обнародуют цену после того, как с МВФ и Европейским энергетическим сообществом согласуют механизм ее определения.

Отметим, что на сегодняшний день действует методика, согласно которой цена на следующий отопительный сезон должна быть пересмотрена, если по итогам года имеется отклонение в размере 10% в большую или меньшую сторону.

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