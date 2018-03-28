Газ в Украине не будет дорожать до июня

- 28.03.2018 14:52
Газ в Украине не будет дорожать до июня

На заседании Кабинета Министров Украины 28 марта было решено продлить срок действия специальных обязанностей НАК Нафтогаз. Также было решено оставить без изменений до 1 июня 2018 года тариф на газ для населения.

В пояснительной записке к постановлению "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" говорится, что все еще продолжаются переговоры с Международным валютным фондом касаемо приведения цен на газ для населения до уровня импортного паритета.

Стоит отметить, что постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года, которое было разработано Минэкономразвития и торговли, также требует повышения цен на газ. Из документа следует, что расчет цены на газ осуществляется на базе средней цены импортного газа за определенный период. Данный показатель Кабинет министров должен был опубликовать 1 июля 2017 года, однако протокольным решением от 26 сентября 2017 года дату публикации перенесли на неопределенный срок.

До официальной публикации цену оставляют на уровне 4,942 тысяч гривен за тысячу кубометров газа без учета НДС. Обнародуют цену после того, как с МВФ и Европейским энергетическим сообществом согласуют механизм ее определения.

Отметим, что на сегодняшний день действует методика, согласно которой цена на следующий отопительный сезон должна быть пересмотрена, если по итогам года имеется отклонение в размере 10% в большую или меньшую сторону.

Платиновая Буковина

Ключові слова: цены на газ украина, газ для населения, цены на газ в Украине 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах неизвестные травят собак Сотрудники Черновицкого приюта для животных обнаружили нескольких собак с подозрением на отравление.
- 28.03.2018 15:42
Когда в Украине завершится АТО По слова спикера Министерства обороны Украины полковника Дмитрия Гуцуляка, антитеррористческая операция в Украине будет завершена после подписания
- 28.03.2018 14:12
Ким Чен Ын совершил первый заграничный визит Начиная с 2011 года, когда Ким Чен Ын возглавил Китайскую народно-демократическую республику, лидер Пхеньяна
- 28.03.2018 14:10
В Украине - более тысячи миллионеров по декларациям Государственная фискальная служба Украины сообщает, что в марте нынешнего года 1061 гражданин Украины задекларировали
- 28.03.2018 13:22
Украина и Израиль создают зону свободной торговли Как сообщил на заседании Кабинета министров Украины в среду, 28 марта, премьер-министр Владимир Гройсман, Украина и Израиль успешно завершили
- 28.03.2018 12:57
Квартирный вор уснул на месте преступления В штате Коннектикут, в городе Нью-Хейвен, произошел интересный случай с квартирным вором. Медвежатник
- 28.03.2018 12:43
Как питаться в последнюю неделю перед Пасхой Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, в нынешнем году длится с 19 февраля по 7 апреля. Страстная неделя - неделя
- 28.03.2018 12:37
В Украине могут отменить регулярную флюорографию Министерство здравоохранения Украины инициировало переговорный процесс с медиками и экспертами, главной темой которого является замена
- 28.03.2018 12:08
ТЦ в Черновцах проверят на соответствие противопожарным нормам Исполком Черновицкого городского совета направит в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области
- 28.03.2018 11:13
Огромный астероид пролетит рядом с Землей 30 марта На довольно близком расстоянии от Земли 30 марта пролетит огромный астероид. Как отмечают специалисты, размеры объекта
- 28.03.2018 10:54

Всі новини