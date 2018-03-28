



Ким Чен Ын совершил первый заграничный визит - 28.03.2018 14:10

Начиная с 2011 года, когда Ким Чен Ын возглавил Китайскую народно-демократическую республику, лидер Пхеньяна осуществил певрвы зарубежный визит.

Речь идет о поездке Ким Чен Ына в Китай в рамках неофициального визита, который продолжался с 25 по 28 марта 2018 года.

Ранее ряд японских и южнокорейских изданий сообщали о предстоящем визите лидера Северной Кореи в Китай. Отмечаеось, что на пути следования поезда главы КНДР будут предприниматься дополнительные меры безопасности.

Так, Ким Чен Ын провел в Китае встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. В честь лидера КНДР и его супруги устроили праздничныц банкет.

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