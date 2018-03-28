В Украине - более тысячи миллионеров по декларациям

- 28.03.2018 13:22
В Украине - более тысячи миллионеров по декларациям

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что в марте нынешнего года 1061 гражданин Украины задекларировали доходы более миллиона гривен.

По иданнным ГФС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2017 году количество украинцев с доходами более миллиона увеличилось практически в два раза.

Официальные цифры говорят о том, что наибольшее количество миллионеров проживает в столице. В Киеве насчитывается 409 человек с доходом более миллиона гривен, что составляет порядка 40% от общего числа.

В целом, как отмечают в Государственной фискальной службе, на настоящий момент подано свыше 130 тысяч налоговых деклараций о доходах и имуществе, что больше на 2%, чем показатели аналогичного периода 2017 года. Всего было задекларировано доходв на 12,3 миллиардов гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра меньше на 13% (или на 1,8 миллиарда гривен), чем в прошлом году.

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Ключові слова: декларация о доходах украина, декларации 2018

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