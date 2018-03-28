



Как питаться в последнюю неделю перед Пасхой - 28.03.2018 12:37

Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, в нынешнем году длится с 19 февраля по 7 апреля. Страстная неделя - неделя накануне самой Пасхи, то есть, последняя неделя поста, которая считается самой строгой.

Что касается питания в период Великого поста, то запрещены любые продукты животного происхождения - мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца. Запрещен к употреблению также алкоголь.

В понедельник на страстной неделе разрешается употреблять в пищу сырые фрукты и овощи, орехи, мед и хлеб. Прием пищи предусматривается только один - вечером. То же самое касается и страстного вторника.

В страстную среду разрешены хлеб, фрукты и овощи, а также холодная сырая пища без добавления масла.

Четвертый день страстной недели - чистый четверг. В этот день разрешены два приема пищи, можно кушать горячую пищу растительного проихождения с добавлением растительного масла.

Страстная пятница считается одним из самых важных и скорбных дней в период Великого поста. В этот день рекомендуется полностью воздержаться от употребления пищи.

В субботу накануне Пасхи допускается один прием пищи - горячей, растительного происхождения, без добавления масла.

Любые ограничения в питании снимаются с завершением поста - на праздник Пасхи, которая отмечается в нынешнем году 8 апреля. Но стоит помнить, что выход из поста должен быть постепенным, чтобы изменение продуктов питания и приемы пищи не оказали на здоровье пагубного воздействия.

Напомним, что пост заключается не только в органичениях питания - смысл состоит в очищении, как телесном, так и духовном, отказе от искушений и проведении времени в молитвах. Кроме того, определенным категориям людей поститься вовсе не рекомендуется - речь идет о маленьких детях, беременных и кормящих матерях, пожилых людях и больных. Также, как правило, не соблюдают пост спортсмены и люди, работа которых связана с тяжелоым физическим трудом.

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