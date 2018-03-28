



В Украине могут отменить регулярную флюорографию - 28.03.2018 12:08

Министерство здравоохранения Украины инициировало переговорный процесс с медиками и экспертами, главной темой которого является замена флюорографических исследований. Вместо фюорограммы предлагается проводить анкетирование, как отметила исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.



По словам чиновницы, сейчас проводятся переговоры касаемо новых протоколов, профилактики, ранней диагностики и лечения, которые позволят внедрить в украинской медицине современные методы. Для выявления туберкулеза флюорограмма более не является эффективным способом. Со временем предполагается изменить ряд требований и протоколов.

И.о. министра здравоохранения Украины рассказала, чем анкетирование людей, входящих в группу риска, лучше флюорографического исследования. Среди вопросов, которые имеются в анкете - наличие или отсутствие у пациента ВИЧ, возможные контакты человека с пациентом, больным туберкулезом, наличие или отсутствие кашля, температуры без причины. Если человек входит в группу высокого риска, есть смысл отправлять его на рентген легких. Потому нет острой необходимости отправлять всех на флюорографию.

Заявление Ульяны Супрун о том, что флюорография как метод диагностики устарела, и является пережитком советской системы здравоохранения, вызвала ряд споров среди представителей общественности.

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