



ТЦ в Черновцах проверят на соответствие противопожарным нормам - 28.03.2018 11:13

Исполком Черновицкого городского совета направит в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области обращение по поводу проверки на соответствии нормам пожарной безопасности всех торгово-развлекательных центров города.

Инциатором обращения стара член исполнительного комитета Наталья Фрунзе.

По словам Фрунзе, страшная трагедия с ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово должна послужить уроком всем остальным, чтобы инциденты, подобные этому, не смогли повториться нигде. Представитель исполкома Черновицкого городского совета отметила, что существует необходимость упорядочить и гарантировать надежную работу систем противопожарной безопасности - от исправности работы противопожарных систем и до систем оповещения населения. Следует в обязательном порядке проверить срок действия огнетушителей и их исправность, разработать либо усовершенствовать пути эвакуации населения в случае возникновения ЧП.

Кроме того, вопрос с противопожарной безопасностью в Черновцах обстоит особенно остро, особенно ввиду недавних событий. Напомним, 19 марта в Черновцах горел 5й сектор на Калиновском рынке, 22 марта имел место пожар в транспортном колледже. Также на прошлой неделе в Черновцах сообщали о пожарах в жилых квартирах.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини