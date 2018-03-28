



Огромный астероид пролетит рядом с Землей 30 марта - 28.03.2018 10:54

На довольно близком расстоянии от Земли 30 марта пролетит огромный астероид. Как отмечают специалисты, размеры объекта сравнимы с размерами стандартного футбольного поля.

Скорость астероида составит порядка 8 метров в секунду, и он приблизится к нашей планете на расстояние 1,8 миллиона километров.

По заявлениям астрономов, несмотря на то, что астероид огромен и может быть потенциально опасен, так как по космическим меркам он пролетит довольно близко от Земли, глобального вреда от него ожидать не стоит. Кроме того, проносящийся рядом с нашей планетой объект можно будет увидеть, используя телескоп. Без специальных приборов он виден не будет.

В то же время, проносящийся астероид может сказаться на самочувствии людей, относящихся к категории метеозависимых. Напомним также, что в последне дни марта прогнозируются магнитные бури, которые также нередко увеличивают определенную нагрузку на организм человека. Так что в ближайшие дни стоит поберечься от конфликтных и стрессовых ситуаций, проводить больше времени на свежем воздухе, ходить пешком и отказаться от тяжелой пищи и спиртного.

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