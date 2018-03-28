Волкер рассказал о конфликте в АТО

- 28.03.2018 10:45
Волкер рассказал о конфликте в АТО

Специальный представитель  США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о причинах обострения конфликта на востоке Украины. По словам Волкера, имеется связь с особенностями конфликта.

Кроме того спецпредставитель США намерен весной посетить Украину, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Визит запланирован ориентировочно на конец апреля - начало мая, но точные даты пока не называются. Для ВОлкера это будет уже седьмой визит в Украину.

Волкер также отметил, что для полного понимания ситуации ему необходим также ответ от России. По словам спецпредставителя США, на Донбассе война по-прежнему находитсмя в горячей фазе, когда люди продолжают умирать, нести потери, а мирному населнию постоянно грозит отключение тепла, воды, есть риск экологического кризиса через загрязнение воды. По словам Волкера, украинский конфликт обладает особеностью периодами угасать, после чего вновь разгорается, и этим можно объяснить в определенной мере причину нынешнего обострения на Донбассе. Чиновник отметил, что данная тенденция прослеживается уже не первый год. Весьма острый период наблюдался в феврале прошлого года и уже в этом году, и режим тишины вовсе не соблюдался. Количество обстрелов в сентябре прошлого года уменьшилось, но после обстрелы возобновились с новой силой. Волкер отметил, что ситуация несколько улучшилась в последние несколько недель, однако, за кратким периодом спокойствия вновь последовало обострение.

Спецпредставитель также выразил удовлетворение по поводу поддержки Украины западными странами, но отметил, что от России соответсвующих шагов по-прежнему никто не предпринимал. Страны Запада увеличили поддержку оборонных возможностей Украины, США совместо со странами ЕС и НАТО ожесточили санкции против РФ.

Напомним, Волкер в январе  контактировал с представителями РФ по украинскому вопросу, и на сегодняшний день после этого российская сторона не выходила на контакт ни разу.

 

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Ключові слова: обострение ситуации на Донбассе, новости АТО 28 03 2018

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