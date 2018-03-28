



27 стран мира отозвали российских дипломатов - 28.03.2018 10:18

О высылке российских дипломатов заявили уже в 27 странах по всему миру. Так, всего предполагается отослать 144 сотрудников российской разведки, которые выдавали себя за дипломатов РФ. Напомним, о закрытии дипломатических ведомств в ряде стран государства заявили после отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергей Скрипаля.

Великобритания в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел написала, что страна вместе с союзниками отправляет Кремлю самый мощный сигнал - нарушать международные правила безнаказанно Москве не удастся. Кроме того, была опубликована карта с отметками стран, принявших решение отозвать дипломатов РФ.

Кроме того, семерых сотрудников дипломатической миссии в Брюсселе, работавших в центральном офисе НАТО, также решили отослать.

В целом, отозвать российских дипломатов решили следующие страны: Великобритания, США, Румыния, Украина, Польша, Испания, Италия, Канада, Венгрия, Хорватия, Швеция, Австралия, Норвегия, Ирландия, Франция, Чехия, Финляндия, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Македония, Албания, Дания и Нидерланды. Кроме того, после публикации британского МИДа Бельгия также объявила одного российского дипломата персоной нон-грата.

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