27 стран мира отозвали российских дипломатов

- 28.03.2018 10:18
27 стран мира отозвали российских дипломатов

О высылке российских дипломатов заявили уже в 27 странах по всему миру. Так, всего предполагается отослать 144 сотрудников российской разведки, которые выдавали себя за дипломатов РФ. Напомним, о закрытии дипломатических ведомств в ряде стран государства заявили после отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергей Скрипаля.

Великобритания в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел написала, что страна вместе с союзниками отправляет Кремлю самый мощный сигнал - нарушать международные правила безнаказанно Москве не удастся. Кроме того, была опубликована карта с отметками стран, принявших решение отозвать дипломатов РФ.

Кроме того, семерых сотрудников дипломатической миссии в Брюсселе, работавших в центральном офисе НАТО, также решили отослать.

В целом, отозвать российских дипломатов решили следующие страны: Великобритания, США, Румыния, Украина, Польша, Испания, Италия, Канада, Венгрия, Хорватия, Швеция, Австралия, Норвегия, Ирландия, Франция, Чехия, Финляндия, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Македония, Албания, Дания и Нидерланды. Кроме того, после публикации британского МИДа Бельгия также объявила одного российского дипломата персоной нон-грата.

Платиновая Буковина

Ключові слова: высылка российских дипломатов, дипломатические ведомства РФ в других странах

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Газ в Украине не будет дорожать до июня На заседании Кабинета Министров Украины 28 марта было решено продлить срок действия специальных обязанностей НАК Нафтогаз. Также было
- 28.03.2018 14:52
Когда в Украине завершится АТО По слова спикера Министерства обороны Украины полковника Дмитрия Гуцуляка, антитеррористческая операция в Украине будет завершена после подписания
- 28.03.2018 14:12
Ким Чен Ын совершил первый заграничный визит Начиная с 2011 года, когда Ким Чен Ын возглавил Китайскую народно-демократическую республику, лидер Пхеньяна
- 28.03.2018 14:10
В Украине - более тысячи миллионеров по декларациям Государственная фискальная служба Украины сообщает, что в марте нынешнего года 1061 гражданин Украины задекларировали
- 28.03.2018 13:22
Украина и Израиль создают зону свободной торговли Как сообщил на заседании Кабинета министров Украины в среду, 28 марта, премьер-министр Владимир Гройсман, Украина и Израиль успешно завершили
- 28.03.2018 12:57
Квартирный вор уснул на месте преступления В штате Коннектикут, в городе Нью-Хейвен, произошел интересный случай с квартирным вором. Медвежатник
- 28.03.2018 12:43
Как питаться в последнюю неделю перед Пасхой Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, в нынешнем году длится с 19 февраля по 7 апреля. Страстная неделя - неделя
- 28.03.2018 12:37
В Украине могут отменить регулярную флюорографию Министерство здравоохранения Украины инициировало переговорный процесс с медиками и экспертами, главной темой которого является замена
- 28.03.2018 12:08
ТЦ в Черновцах проверят на соответствие противопожарным нормам Исполком Черновицкого городского совета направит в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области
- 28.03.2018 11:13
Огромный астероид пролетит рядом с Землей 30 марта На довольно близком расстоянии от Земли 30 марта пролетит огромный астероид. Как отмечают специалисты, размеры объекта
- 28.03.2018 10:54

Всі новини