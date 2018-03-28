



Джамала впервые стала мамой - 28.03.2018 09:53

Украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала (Сусанна Джамаладинова), впервые стала мамой.

О радостной новости Джамала написала в своем профиле в Instagram - она родила мальчика.

Ребенок певицы и ее супруга Бекира Сулейманова появился на свет 27 марта. В своем Instagram Джамала назвала малыша своей лучшей песней. Мальчика пара назвала Эмир-Рахман.

Примечательно, что Джамала является тренером на вокальном шоу "Голос страны". Уже с 15 апреля шоу переходит в формат прямых эфиров, и Джамала не будет отказываться от участия - ранее певица заявляла, что не намерена уходить в декрет.

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