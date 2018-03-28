В Черновцах учреждают конкурс на лучшую экскурсию

- 28.03.2018 09:35
В Черновцах учреждают конкурс на лучшую экскурсию

В Черновцах ежегодно будет проводиться конкурс на лучшую тематическую экскурсию. Данный конкурс в рамках реализации Программы развития туризма на 2017-2020 годы инициировали в Черновицком городском совете.

Исполнительный комитет отмечает, что выбором победителей с лучшей тематической экскурсией будет заниматься конкурсная комиссия во главе с заместителем мэра Черновцов Владимиром Середюком.

Конкурс на лучшую тематическую экскурсию проводится с целью продвижения и популяризации историко-культурного наследия Черновцов, развития экскурсионного туризма, улучшения качества экскурсионных услуг, популяризацию туристического потенциала Черновцов путем создания новых экскурсионных маршрутов. Данный конкурс должен отобразит привлекательность объектов историко-культурного наследия Черновцов как жемчужины Буковинского края, его цель - формирование националього сознания людей, привлечение к развитию и популяризации туризма жителей города, студентов и ученической молодежи, а также способствование привлечению в Черновцы туристов из других городов Украины и из-за рубежа.

В конкурсе на лучшую экскурсию приглашаются как индивидуальные лица, так и команды участников. Все участники получат благодарности, а победители - дипломы и денежное вознаграждение. Награда за І место - 10 000 грн, за ІІ место - 6000 грн, и за ІІІ место победитель получит 4000 гривен.

После того, как конкурс будет объявлен, участники могут подавать заявление. Документы, необходимые для получения денежного вонаграждения - копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), и индвивидуальный номер налогоплательщика. Заявление можно подать по адресу г. Черновцы, улица Головная, 55, кабинет 5. Справки по телефону (0372) 90-53-30.

Платиновая Буковина, Черновцы

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