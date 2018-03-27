



В Черновцах увеличат количество пунктов ЗНО - 27.03.2018 17:26

Количество пунктов для проведения ЗНО в Черновцах будет увеличено, о чем сообщила завотделом тестовых технологий и ЗНО группы мониторинга системы образвоания Любовь Якименко.

Увеличение количества пунктов тестирования напрямую связано с количеством выпускников в Черновцах.

Так, по словам Якименко, в 2017 году было порядка 5 тысяч выпускников, в этом году общеобразовательные учебные заведения отмечают - будет почти в два раза больше выпускников, порядка 9 тысяч. В свщи с этим было решено увеличить количество мест для проведения тестирования. Уже сообщается, что в Черновцах в нынешнем году будет действовать 14 пунктов ЗНО вместо 9-ти.

Для выпускников Черновицкой области тестирование будет проводиться в районах.

Основная сессия ЗНО-2018 будет проходить с 22 мая по 13 июня. Первым тестом будет математика - 22 мая, далее 24 мая абитуриенты будут сдавать общеобязательное ЗНО по украинскому языку и литературе. На 29 мая запланировано тестирование по испанскому, французскому и немецкому языкам, 1 июня состоится тестирование по английскому языку, 4 июня - по биологии, 6 июня - по истории Украины, 8 июня - по геограии, 11 июня - по физике и 13 июня - по химии.

Существует ряд уважительных причин, по которым можно не явиться на ЗНО: это болезнь участника тестирования, при этом, необходимо будет в обязательном порядке подтвердить ее справкой от врача; участие в международных соревнованиях; потеря близких родственников. Те, кто по уважительной причине не смог принять участие в основной сессии ЗНО, может сдать тест по тому или иному предмету в рамках дополнительной сессии - со 2 по 11 июля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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