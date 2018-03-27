



Арест Романа Сущенко продлили еще на полгода - 27.03.2018 16:41

Слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко начались в России во вторник, 27 марта. Как написал в твитер-аккаунте адвокат Сущенко Марк Фейгин, его клиент полностью отрицает свою вину.

Слушания в Московском городском суде осуществляются в закрытом режиме, поскольку дело Сущенко имеет гриф "секретно". В связи с решением суда Сущенко оставляют под арестом еще на полгода. Отмечается, что следующее слушание по данному делу состоится завтра, в среду.

Напомним, Роман Сущенко является корреспондентом агентства Укринформ в Париже. В Москву журналист прибыл 30 сентября 2016 года по частному делу, и его немедленно задержали. ФСБ вменяет украинцу обвинение в шпионаже в соответствии со статьей 276 Уголовного кодекса, наказание согласно которой - от 10 до 20 лет колонии.

Уже после ареста о задержании Сущенко стало известно совершенно случайно, когда его обнаружили члены московской общественно-наблюдательной комиссии в СИЗО Лефортово. То есть, о задержании жупрналиста не сообщили ни официальным структурам Украины, ни супруге Сущенко. Это является грубым нарушением норм международного права.

После озвучивания информации правозащитниками, представители российских спецслужб заявили, что Сущенко как полковника Главного управления разведки Министерства обороны Украины задержали при проведении шпионской акции. В настоящее время дело Романа Сущенко охватывает 10 томов. Российская сторона утверждает, что корреспондент собирал секретную информацию о Росгвардии и российской армии.

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