



Еврокомиссия дает 2 недели Facebook на ответы по поводу утечки - 27.03.2018 16:08

Еврокомиссия требует от представителей Facebook ответов в связи со скандалом с утечкой личных данных пользователей социальной сети. На все Facebook дали двухнедельный срок.

Соответствующая информация представлена в письме еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой к Шерил Сандберг, главному операционному директору Facebook.

Еврокомиссар отметила, что не успокоили предыдущие заявления руководства соцсети, и наблюдается тенденция к уменьшению доверия к Facebook, учитывая все усилия по налаживанию отношений. Вера Юрова также намерена узнать, уверены ли в Facebook в том, что ситуация не повторится. Для ответов на все вопросы Facebook дали две недели.

Стоит отметить, что скандал, связанный с масштабной утечкой данных из Facebook при участии британской компании Cambridge Analytica случился за пару месяцев до вступления в силу законодательства ЕС о защите данных. В соответствии с законодательными нормами, осуществившие нарушения, могут быть оштрафованы на 4% от глобального оборота.

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