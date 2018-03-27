



Аварийное отключение света в Черновцах 27 03 2018 - 27.03.2018 15:22

Практически треть Черновцов осталась без электроснабжения во вторник, 27 марта. Из-за отсутствия электричества на дорогах Черновцов стали троллейбусы.

Кроме того, местами не работают светофоры, что создает дополнительную аварийную обстановку. Так, без электроэнергии остались дома в центральной части Черновцов, в районе улицы Южно-Окружной, в микрорайоне Каличанка и ряде других районов города. Без электричества почти полгорода оставалось примерно в течение часа. Сейчас несколько улиц и проспект Независимости остаются без света.

В пресс-службе публичного акционерного общества Черновцыоблэнерего отмечают о серьезной аварии в городе, в то время, как место и причины аварии не называются.

Также сообщается, что специалисты уже заняты ремонтом, и вскоре электроснабжение обещают восстановить.

Платиновая Буковина, Черновцы

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