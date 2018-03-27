



В Черновцах отмечается двухлетие патрульной полиции - 27.03.2018 15:12

Сегодня в Черновцах отмечается двухлетие с начала работы в городе патрульной полиции - со дня, когда черновицкие патрульные приняли присягу на Центральной площади Черновцов. Об этом сообщили представители патрульной полиции Черновицкой области на своей странице в Facebook.

Приветственное слово на мероприятии по случаю двухлетия со дня старта работы взял глава патрульной полиции Буковины Артур Шкоб. Он выразил благодарность за терпение и веру, а также честную и преданную службу народу Украины.

В чествовании патрульных полицейских принял участие мэр Черновцов Алексей Каспрук, заместитель главы Черновицкого областного совета Олег Стецевич, замначальника ГУНП в Черновицкой области Игорь Доголич, а также Олег Йосипив, заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области. Напомним, что именно под руководством Йосипива в Черновцах заработала патрульная полиция.

По случаю двухлетия патрульной полиции на Буковине полицейских наградили благодарностями и почетными грамонтами за преданную службу, вклад в развитие Патрульной полиции и профессональное выполнение служебных обязанностей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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