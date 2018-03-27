Экзотические попугаи поселились на американском кладбище- 27.03.2018 14:47
На Нью-Йоркском кладбище Грин Вуд появились необычные гости - попугаи-монахи.
Интересен тот факт, что эти птицы - довольно редкие, и как они попали в Нью-Йорк, ученые ответить не могут.
Дело в том, что родиной попугаев-монахов является Аргентина. В США этих птиц люди начали покупать в качестве домашних питомцев примерно в 70-е годы прошлого столетия. Вероятно, что экзлотические птицы оказались на свободе и так смогли увеличить популяцию. Птицы очень красивы - они имеют яркое оперение, которое напоминает старинное облачение монахов-квакеров, отсюда и такое необычное название. Попугаи-монахи могут копировать речь человека, они дружелюбны и приветливы, потому их и покупают домой.
На местном кладбище в Нью-Йорке попугаи свили гнездо прямо на воротах. Руководство кладбища отмечает, что количество посетителей кладбища благодаря птицам увеличилось.
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