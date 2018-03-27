



Экзотические попугаи поселились на американском кладбище - 27.03.2018 14:47

На Нью-Йоркском кладбище Грин Вуд появились необычные гости - попугаи-монахи.

Интересен тот факт, что эти птицы - довольно редкие, и как они попали в Нью-Йорк, ученые ответить не могут.

Дело в том, что родиной попугаев-монахов является Аргентина. В США этих птиц люди начали покупать в качестве домашних питомцев примерно в 70-е годы прошлого столетия. Вероятно, что экзлотические птицы оказались на свободе и так смогли увеличить популяцию. Птицы очень красивы - они имеют яркое оперение, которое напоминает старинное облачение монахов-квакеров, отсюда и такое необычное название. Попугаи-монахи могут копировать речь человека, они дружелюбны и приветливы, потому их и покупают домой.

На местном кладбище в Нью-Йорке попугаи свили гнездо прямо на воротах. Руководство кладбища отмечает, что количество посетителей кладбища благодаря птицам увеличилось.

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