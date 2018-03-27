



Названы версии пожара в ТЦ в Кемерово - 27.03.2018 14:24

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил главную версию пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который произошел в воскресенье, 25 марта.

Так, в качестве основной версии рассматривается короткое замыкание в ТЦ. Бастрыкин отметил, что сейчас проводится ряд экспертиз - строительная, электротехническая, а также техническая экспертизы, которые помогут установить реальную причину происшествия.

Возгорание началось на четвертом этаже здания торгового центра, на детской игровой площадке. Короткое замыкание - не единственная версия причины пожара, также рассматривается применение открытого огня. По словам Бастрыкина, короткое замыкание - наиболее вероятно.

По официальным данным в результате пожара в торговом центре Кемерова 25 марта погибло по меньшей мере 64 человека. Также сообщается о более, чем 78 пропавших без вести. Среди погибших - очень много детей, и самому маленькому ребенку было 5 лет.

В связи с происшествием в Кемерово собираются многотысячные массовые протесты. На центральной площади города собрались участники акции, позже они переместились к зданию областной администрации и просто снесли заграждение, выставленное правоохранителями.

В России в связи с происшествием 28 марта объявлен траур.

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