Причины отказа в субсидии

- 27.03.2018 11:56
Причины отказа в субсидии

Высокие доходы, а также покупки на сумму от 50 тысяч гривен и больше, большие задолженности - все это может стать причиной отмены субсидии на оплату коммунальных услуг. С такой информацией ознакомил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

В Украине, как отметил Музыченко, существует единый реестр субсидиантов, благодаря которому вся собранная ополучателях субсидий информация будет систематизирована. Министерство соцполитики также разработало законопроект о социальных инспекторах, что также позволит более качественно осуществлять верификацию. Данный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Верификация субсидиантов осуществляется на постоянной основе, и на достоверность проверяется информация, полученная от Пенсионного фонда и Государственной фискальной службы. Систематизировать данную информацию поможет единый реестр.

Существующие реестры позволяют проверять информацию о доходах и расходах получателей субсидий. Отмечается, что при приобретении земельного участка, квартиры или машины, вся информация попадает в реестр. Если стоимость покупки превысила 50 тысяч гривен, то на следующий сезон субсидии у семьи уже не будет. Кроме того, так называемая теневая занятость, то есть, работа без трудоустройства, также является нарушением.

В случае, если доход гражданина позволяте платить за коммунальные услуги в рамках социальных нормативов, в назначении субсидии также могут отказать. 

К маю нынешнего года предполагается пересчет субсидий, поскольку начинается неотопительный сезон, и скидки на оплату коммуналок будут рассчитываться по-другому, с учетом доходов за второе полугодие 2017 года. Будут считаться современные пенсии и зарплаты после повышения.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: субсидии Украина, отказ в оформлении субсидии, субсидия 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В США продают шампуни с ароматом завтрака Любители нестандартных продуктов по уходу за волосами могут воспользоваться изобретением американских ученых. Так, речь идет о
- 27.03.2018 17:44
В Черновцах увеличат количество пунктов ЗНО Количество пунктов для проведения ЗНО в Черновцах будет увеличено, о чем сообщила завотделом тестовых технологий и ЗНО
- 27.03.2018 17:26
Арест Романа Сущенко продлили еще на полгода Слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко начались в России во вторник, 27 марта. Как написал в твитер-аккаунте адвокат
- 27.03.2018 16:41
Еврокомиссия дает 2 недели Facebook на ответы по поводу утечки Еврокомиссия требует от представителей Facebook ответов в связи со скандалом с утечкой личных данных пользователей социальной сети. На все Faceboo
- 27.03.2018 16:08
Аварийное отключение света в Черновцах 27 03 2018 Практически треть Черновцов осталась без электроснабжения во вторник, 27 марта. Из-за отсутствия электричества
- 27.03.2018 15:22
В Черновцах отмечается двухлетие патрульной полиции Сегодня в Черновцах отмечается двухлетие с начала работы в городе патрульной полиции - со дня, когда черновицкие патрульные приняли присягу на Центральной площади Черновцов
- 27.03.2018 15:12
Экзотические попугаи поселились на американском кладбище На Нью-Йоркском кладбище Грин Вуд появились необычные гости - попугаи-монахи.
- 27.03.2018 14:47
Названы версии пожара в ТЦ в Кемерово Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил главную версию пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"
- 27.03.2018 14:24
Скоростной поезд Черновцы-Львов отменяют на 29-30 марта В Укрзализныце объявили об отмене на два дня курсирования регионального поезда сообщением Львов-Черновцы-Львов (№702-701). Поезд не будет ходить 29 и 30 марта.
- 27.03.2018 12:27
Африка может разделиться на два континента На территории Кении на земле начали появляться огромные трещины, насторожившие геологов.
- 27.03.2018 11:43

Всі новини