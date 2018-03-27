



Причины отказа в субсидии - 27.03.2018 11:56

Высокие доходы, а также покупки на сумму от 50 тысяч гривен и больше, большие задолженности - все это может стать причиной отмены субсидии на оплату коммунальных услуг. С такой информацией ознакомил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

В Украине, как отметил Музыченко, существует единый реестр субсидиантов, благодаря которому вся собранная ополучателях субсидий информация будет систематизирована. Министерство соцполитики также разработало законопроект о социальных инспекторах, что также позволит более качественно осуществлять верификацию. Данный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Верификация субсидиантов осуществляется на постоянной основе, и на достоверность проверяется информация, полученная от Пенсионного фонда и Государственной фискальной службы. Систематизировать данную информацию поможет единый реестр.

Существующие реестры позволяют проверять информацию о доходах и расходах получателей субсидий. Отмечается, что при приобретении земельного участка, квартиры или машины, вся информация попадает в реестр. Если стоимость покупки превысила 50 тысяч гривен, то на следующий сезон субсидии у семьи уже не будет. Кроме того, так называемая теневая занятость, то есть, работа без трудоустройства, также является нарушением.

В случае, если доход гражданина позволяте платить за коммунальные услуги в рамках социальных нормативов, в назначении субсидии также могут отказать.

К маю нынешнего года предполагается пересчет субсидий, поскольку начинается неотопительный сезон, и скидки на оплату коммуналок будут рассчитываться по-другому, с учетом доходов за второе полугодие 2017 года. Будут считаться современные пенсии и зарплаты после повышения.

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