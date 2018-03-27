



Африка может разделиться на два континента - 27.03.2018 11:43

На территории Кении на земле начали появляться огромные трещины, насторожившие геологов.

Специалисты утверждают, что подобные изменения ландшафта могут спустя некоторое время привести к образованию нового континента.

Так, речь идет о разломе в почве, глубина которого составляет 50 метров, а ширина - 20 метров. Из-за разлома, возникшего в результате смещения литосферных плит, были повреждены несколько домов. Ученые заявляют - это может послужить первыми шагами к образованию нового континента на нашей планете. Стоит отметить, что от Африки вполне могут отсоединиться такие старны, как Танзания, Эфиопия, Сомали и Кения.

В обозримом будущем таких изменений ждать не стоит. Как заявляют геологи, процесс образования нового континента занимает много времени, и пройзойдет ориентировочно через 50 миллионов лет.

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