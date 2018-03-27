Чернівчан закликають до здачі зброї правоохоронцям

- 27.03.2018 10:12
Чернівчан закликають до здачі зброї правоохоронцям

Добровільно віддавши правоохоронцям зброю, боєприпаси та вибухівку, що перебувають у незаконному обігу, можна не лише уникнути кримінальної відповідальності, але й уберегти чиєсь життя.

З 1-го по 30-те квітня 2018 року Національна поліція буде проводити місячник добровільної здачі зброї. Метою профілактичних заходів є протидія незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, а також попередження злочинів, пов’язаних з їх використанням.

Поліцейські нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами статтею 263 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Водночас, відповідно до чинного законодавства, особа, котра добровільно здала органам влади нелегальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності. Крім цього, у подальшому можна оформити відповідні документи, зареєструвати здану мисливську зброю в особисту власність і володіти нею вже на законних підставах.

Загалом, під час проведення таких місячників упродовж 2017 року, буковинці добровільно здали 336 одиниць зброї та 69 одиниць спецзасобів.

Громадяни, котрі володіють зброєю без передбачених законом дозволів, мають можливість здати її до найближчого відділу чи відділення поліції. Більш детальну інформацію можна отримати за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: здача нелегальної зброї, чернівці зброя

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