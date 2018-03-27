



В Черновцах состоялся предпоказ фильма Легенда Карпат - 27.03.2018 09:51

Допремьерный показ украинской киноленты "Легенда Карпат" состоялся в Черновцах накануне, 26 марта. Режиссером одного из наиболее ожидаемых украинских картин является черновчанин Сергей Скобун.

"Легенда Карпат", которую режиссер Скобун позиционирует как историческую сагу, покажут в 135 кинотеатрах страны. Премьера запланирована на 29 марта. Главные роли в картине сыграли Валерий Харчишин и Мария Яремчук.

Автор продемонстрировал в фильме древнюю украинскую историю, культуру. По заявлению создателей картины, в фильме при съемках были использованы аутентичные и реальные вещи - от предметов быта до костюмов. При этом, некоторым нарядам, которые можно увидеть в кадре - более 200 лет.

Фильм "Легенда Карпат" раскрывает историю об Олексе Довбуше. Первый показ ленты состоялся в Марбелле, на испанском Международном кинофестивале, и украинский фильм получил второе место в номинации "Лучший художественный фильм". Ленту будут демонстрировать также в ряде европейских и азиатских стран.

Платиновая Буковина, Черновцы

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