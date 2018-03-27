



Боевики запретили ОБСЕ приближаться к КПП под Донецком - 27.03.2018 09:32

Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики ДНР запретили приближаться к блокпостам в районе населенного пункта Кременец, который находится под управлением донецких террористов. Напомним, Кременец располагается в 16 км от Донецка.

Наблюдатели отметили в отчете, что попытались подойти к группе гражданских на блокпосте на автомобильной дороге Н15 на восток от Кременца. К ним приблизились боевики ДНР и отметили, что наблюдателям нельзя приближаться к блокпосту ближе, чем на 500 метров.

В воскресенье, 25 марта, боевики таже запретили наблюдателям пребывать в КПП Изварино, которое находится недалеко от некотнролируемого участка границы Украины с РФ.

Также сообщается, что СММ ОБСЕ с помощью мини-беспилотника смогли обнаружить два бронетранспортера МТ-ЛБ и БТР-80, а такде четыре командно-штабные машины российско-террористических формирования на западных околицах оккупированного Луганска. На северной окраине города отметили присутствие обного БМП-1 и БТР-80.

До этого наблюдатели отмечали БТР-80 и БМП-2 в населенном пункте Ужовка (24 км от Мариуполя) под жилым зданием. На расстоянии 50 метров по обе стооны от автомобиля Е58 в районе населенного пункта Безыменное наблюдатели также отметили свежевырытые траншеи.

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