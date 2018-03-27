



Як декларується анульований кредит - 27.03.2018 09:16

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (ст.164 ПКУ). Тобто у 2017 році - 800 гривень.

При цьому. кредитор зобов'язаний поінформувати платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено.

Боржник самостійно сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному ПКУ, такий кредитор зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо зазначених доходів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини