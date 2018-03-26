



В конце марта Землю накроют магнитные бури - 26.03.2018 17:53

Магнитные бури на Земле ожидаются под конец месяца. В частности, 28 и 31 марта ожидаются более слабые магнитные бури, а бури классом посильнее - 29 и 30 марта.

В ближайшие даты сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Врачи предупреждают людей, которые относятся к категории метеозависимых, внимательно следить за своим здоровьем. В дни магнитных бурь возможны скачки кровяного давления, головные боли, люди могут также жаловаться на раздражительность, слабость.

Нередко также колебания геомагнитного поля, вызванные магнитными бурями, могут ухудшать работу средств связи, сказываться на системах спутниковой навигации, вплоть до проблем в работе энергетических систем. Поскольку в ближайшие дни магнитые бури будут не сильными, то сетрьезных проболем со связью ожидать не стоит.

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