



Отказаться от ID-карты по религиозным причинам больше нельзя - 26.03.2018 17:18

В Украине нельзя будет отказаться от получения паспорта гражданина Украины в формате ID-карты по религиозным убеждениям. Такой запрет озвучили представители Кассационного административного суда Верховного суда Украины.

Соответствующий иск рассматривался как образцовое дело в Верховном Суде, и ВС в составе коллеггии судей Кассационного административного суда в удовлетворении иска отказал. Это означает, что решение в данном деле является обязательным, и во всех аналогичных судебных спорах подлежит выполнению.

Отметим, что по данному образцовому делу Верховный Суд Украины открыл производство 15 ферваля. Соответствующее представление о законности отказа граждан Украины от оформления ID-карт было получено от Житомирского окружного административного суда. Жительница города Коростень Житомирской области Наталья Дегтярь подала судебный иск 30 ноября 2017 года. Женщина обращалась в иске с просьбой обязать Государственну миграционную службу выдать ей паспорт в формате бумажной книжки, а не ID-карточки. Свое желание она подкрепила религиозными убеждениями и верованиями, отметив, что она против получения паспорта в формате ID-карты с бесконтактным чипом, содержащим ее персональные данные.

Женщина утверждает, что изготовление паспорта гражданина Украины в формате ID-карты - это право, а не обязанность гражданина Украины, в связи с чем, ГМС не иметт права обязывать граждан Украины получать только такие паспорта.

Напомним, что Кабинет министров Украины 21 марта запретил оформлять паспорта старого формата - на бланках в виде бумажной книжечки.

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