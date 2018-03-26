В Сиэтле закрывают консульство РФ и высылают 60 дипломатов

- 26.03.2018 16:53
В Сиэтле закрывают консульство РФ и высылают 60 дипломатов

Администрация президента США приняла решение о закрытии в Сиэтле консульство РФ, а также отослать из страны 60 российских дипломатов. Данное решение было принято в соответствии с согласованными с союзниками усилиями. Данные меры являются ответом на отравление в Солсбэри двойного агента Сергея Скрипаля в начале марта, при котором использовалось нервно-паралитическое вещество.

Таким образом, Штаты высылают 48 дипломатов из посольства РФ, а также еще 12 лиц из Организации объединенных наций в Нью-Йорке. В заявлении Ваншингтона говорится, что у чиновников есть 7 дней, чтобы покинуть страну.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, такие меры принимаются как согласованное с партнерами и союзниками по всему миру решение в ответ на использование Россией на территории Соединенного Королевства химического оружия военного класса.

Было решено также закрыть консульство РФ в Сиэтле, поскольку ведомство расположено на довольно близком расстоянии от подводной базы США и места дислокации основных производственных мозносте корпорации Boeing.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что о высылке российских дипломатов заявили также 14 стран ЕС, и в ближайшее время Евросоюз может принять дополнительные меры в отношении России. Украина высылает 13 дипломатических представителей РФ.

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