



В апреле в Черновцах проведут первый Буковинский молитвенный завтрак - 26.03.2018 15:39

Традиция проводить национальные молитвенные завтраки существует в США уже порядка 60 лет. Похожие собрания проводятся в Германии, Великобритании, Европарламенте, в Украине и ряде других стран мира. Теперь молитвенные завтраки планируют проводить и на Буковине.

Такие мероприятия проводятся с целью объединить духовно и привести к взаимопониманию между чиновниками, политиками, бизнесменами и дипломатами по всему миру. Впервые в США молитвенный завтрак был проведен в 1953 году, и его организовал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауер.

Теперь и в Черновцах планируют проводить молитвенные завтраки. Уже в апреле запланирован первый Буковинский молитвенный завтрак, который состоится в Мраморном зале Черновицкого национального университета.

По словам депутата Черновицкого областного совета Любови Годнюк, которая возглавила оргкомитет по подготовке мероприятия, на Молитвенный завтрак приглашены представители всех религиозных конфессий. Мероприятие направлено на укрепление моральных ценностей сред общественности, предпринимателей и политических деятелей с целью строительства процветающей и благословенной Богом Буковины и всей Украины, как отметила депутат. Молитвенный завтрак - это также не официальное мероприятие, и первый на Буковине молитвенный завтрак состоится также с учетом социальной составляющей и будет посвящен защите детей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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