Компьютер обнаружил 6 тысяч неизвестных вирусов

- 26.03.2018 15:18
Компьютер обнаружил 6 тысяч неизвестных вирусов

Для обнаружения вирусов был применен искусственный интеллект. Машине удалось обнаружить порядка шести тысяч вирусов, которые до этого не были известны. Исследователи заявляют, что ИИ в будущем может оказать серьезную помощь в изучении разнообразия вирусов.

Вирусы обнаруживались в образцах, взятых из разнообразных сред, с применением секвенирования ДНК. Для того, чтобы идентифицировать вирусы, ученые осуществляли поиск генетических подписей обнаруженных ранее вирусов и бактерий. Если сравнивать метод поиска с привычными нам вещами, то здесь можно провести аналогию с функцией "поиск" в текстовом редакторе, котоырй позволяет найти отдельные буквы или слова. 

Но в подобном методе поиска результаты не всегда могут быть успешными, так как найти ранее неизвестные науке вирусы таким образом не представляется возможным.

Между тем, данную проблему смог преодолеть искусственный интеллект, осуществлявший поиск образцов в большои объеме данных. С помощью ИИ ученые получили новые инструменты для быстрого выявления и изучения вирусов.

В калифорнийском Объединенном институте генома DOE компьютер научили идентифицировать последовательность генов необычных вирусов из семейства Inoviridae Речь идет о вирусах, которые живут в бактериях и способны изменять поведение хозяина. Ученым удалось собрать массив геномной информации, тогда как машина смогла восстановить 10000 генов Inoviridae, объединив их по группам. Таким образом, удалось отыскать порядка 6 тысяч вирусов, ранее неизвестных науке.

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Ключові слова: изучение вирусов, вирусология, обнаружение неизвестных науке вирусов

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