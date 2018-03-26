



Контактная группа по Донбассу вводит перемирие с 30 марта - 26.03.2018 14:15

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что трехсторонняя контактная группа по Донбассу пришла к соглашению об установлении очередного перемирия в зоне АТО.

Отмечается, что новый этап перемирия, к которому пришли участники Тресторонней контактной группы при участии представителей ОРДЛО, начнется с 30 марта 2018 года с 00:01 по киевскому времени. Участники переговоров подтвердили склонность к стойкому, всеобъемлющему и неограниченому прекрашщению огня.

Положительное влияние перемирия, к которому пришли в итоге переговоров от 2 марта 2018 года, подчеркнули участники Трехсторонней контактной группы, а также отметили необходимость установления режима тишины дял обеспечения мира для населения на период пасхальных праздников.

Стороны также отметили важность соблюдения распоряжений в соответствии с режимом прекращения огня и использованием дисциплинарных мероприятий в случае нарушения, недопущении продвижения разведывательных и боевых сил, а также ответного огня. С 30 марта запрещается осуществлять стрельбу по населенным пунктам и из них, использовать в населенных пунктах или рядом с ними тяжелого оружия, обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и больницы. школы, детские сады и другие общественные помещения.

Напомним, что в течение суток 25 марта в зоне АТО российско-террористические формирование 44 раза открывали огонь по позициям сил украинской армии.

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